Willi Orban 2025-ig hosszabbított Lipcsében

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

2025-ig meghosszabbította lipcsei szerződését Willi Orban - jelentette be internetes oldalán az RB Leipzig.

"Willi az elmúlt években főszerepet játszott a csapat sikereiben és ebben a szezonban is megmutatta milyen fontos tagja csapatunknak. A pályán és az öltözőben is fontos része az együttesnek, fontos figura a klub és a szurkolók számára is" - mondta Markus Krösche sportigazgató.

A 28 éves játékos 2015-ben igazolt Lipcsébe a Kaiserslauterntől és a Bundesliga 2-ből indulva eljutott a csapattal a BL-be. Eközben 2018-ban bemutatkozott a magyar válogatottban is, amelyben 19 mérkőzésen szerepelt. A klubban 189 találkozón 18 gólt szerzett, ezzel a Leipzig történetének legeredményesebb védője.

"Boldog és büszke vagyok arra, hogy ott folytathatom az utamat. Amióta ide igazoltam hihetetlen spk minden történt a klubbal és még messze vagyunk a végétől. Sok tennivalónk van még és szeretnék segíteni a célok elérésében. A lehető legtöbb meccsen szeretnék játszani a csapatban. Lipcse a második otthonom lett és ha minden a tervek szerint alakul, akkor tíz évet töltök majd el a klubnál."

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Lepzig a Bremen vendége lesz a győzelme 1,45-szörös pénzt fizet.