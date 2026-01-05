Vereség az Old Firm-ön, rögtön menesztette vezetőedzőjét a Celtic

Rövid ideig húzta Wilfried Nancy a skót Celtic kispadján: mindössze nyolc mérkőzés jutott neki, ezeken pedig mindössze kétszer tudta győzelemre vezetni csapatát. A klub hétfőn hivatalos közleményben tudatta, hogy már nem a decemberben kinevezett tréner irányítja a csapatot - szúrta ki angol kiadásunk.

A szombati, Glasgow Rangers elleni vereség ütötte be az utolsó szöget a francia vezetőedző koporsójába, hiszen nem elég, hogy az ősi rivális hátrányból fordítva nyert 3-1-re, pontszámban még be is érte a Celticet a táblázaton. Ezzel a kudarccal hat pontra nőtt a zöld-fehérek hátránya az éllovas Hearts-cal szemben.

Emellett az is Nancy menesztése mellett szólt, hogy az együttes nagy meglepetésre elbukta a Skót Ligakupát a St. Mirrennel szemben, szintén 3-1 arányban.

Rajta kívül a Celtic megvált Paul Tisdale-től is, aki korábban a labdarúgásért felelős igazgató posztját töltötte be.

Nancy ezt megelőzően egyébként a Gazdag Dánielt is foglakoztató Columbus Crew edzője volt 2022 és 2025 között.