Bózsik Tamás

Vereség az Old Firm-ön, rögtön menesztette vezetőedzőjét a Celtic

Korábban Gazdag Dániel edzője is volt.

Rövid ideig húzta Wilfried Nancy a skót Celtic kispadján: mindössze nyolc mérkőzés jutott neki, ezeken pedig mindössze kétszer tudta győzelemre vezetni csapatát. A klub hétfőn hivatalos közleményben tudatta, hogy már nem a decemberben kinevezett tréner irányítja a csapatot - szúrta ki angol kiadásunk.

A szombati, Glasgow Rangers elleni vereség ütötte be az utolsó szöget a francia vezetőedző koporsójába, hiszen nem elég, hogy az ősi rivális hátrányból fordítva nyert 3-1-re, pontszámban még be is érte a Celticet a táblázaton. Ezzel a kudarccal hat pontra nőtt a zöld-fehérek hátránya az éllovas Hearts-cal szemben. 

Emellett az is Nancy menesztése mellett szólt, hogy az együttes nagy meglepetésre  elbukta a Skót Ligakupát a St. Mirrennel szemben, szintén 3-1 arányban. 

Rajta kívül a Celtic megvált Paul Tisdale-től is, aki korábban a labdarúgásért felelős igazgató posztját töltötte be. 

Nancy ezt megelőzően egyébként a Gazdag Dánielt is foglakoztató Columbus Crew edzője volt 2022 és 2025 között. 

Default
