Újabb rossz hír a West Ham számára: A csapat sztárja az elengedését kérte

Egyre biztosabbnak tűnik, hogy Lucas Paquetá napjai meg vannak számlálva a West Ham Unitednél. Az angol sajtó értesülései szerint a brazil irányító maga kérte, hogy ne nevezzék a Queens Park Rangers elleni FA-kupa-mérkőzésre, miközben aktívan dolgozik azon, hogy elhagyja Angliát.

A The Guardian beszámolója szerint Paquetá meglepetésre kimaradt a londoni stadionban rendezett kupameccs keretéből, annak ellenére, hogy teljesen egészséges volt, és Nuno Espírito Santo vezetőedző számíthatott volna rá. Utólag kiderült: a 28 éves játékos saját kérésére nem lépett pályára.

A háttérben egy esetleges Brazíliába való visszatérés áll. Paquetá állítólag szívesen öltené magára újra a Flamengo mezét, ahol korábban már meghatározó játékos volt. Fabrizio Romano információi szerint a dél-amerikai klub részéről komoly az érdeklődés, a felek között pedig előrehaladott egyeztetések zajlanak, beleértve a személyes feltételekről is.

A Guardian úgy tudja, hogy a Flamengo akár 40 millió eurót (körülbelül 35 millió fontot) is hajlandó lenne fizetni Paquetá játékjogáért. A West Ham azonban vonakodik megválni egyik legértékesebb futballistájától, különösen egy olyan időszakban, amikor a csapat a kiesés elkerüléséért harcol a Premier League-ben.

A klub vezetése tisztában van vele, hogy Paquetá kreativitása kulcsfontosságú lehet a bennmaradásért vívott küzdelemben, ám a játékos távozási szándéka végül eladási kényszerhelyzetbe sodorhatja a londoniakat.

A brazil válogatott középpályás az elmúlt években szemmel láthatóan megtört, miután belekeveredett a fogadási szabályok megsértésével kapcsolatos botrányba. Az ügy közel két évig árnyékolta be pályafutását és magánéletét, mielőtt 2025-ben végleg felmentették a vádak alól.

Paquetá a Globo televíziónak őszintén beszélt arról, milyen hatással volt rá ez az időszak:

„Kétségtelenül nagyon nehéz időszak volt, nemcsak számomra, hanem a családom számára is. A feleségemmel két hosszú, fájdalmas évet éltünk át, de szerencsére jó vége lett a történetnek. Ez még erősebbé tette a házasságunkat és a családunkat. Nagyon nehéz volt úgy élni, hogy nem szólalhattam meg, miközben különféle történetek keringtek rólam, és nem mondhattam el a saját oldalamat.”

A középpályás pszichológusi segítséget is igénybe vett, hogy feldolgozza a történteket, és most szeretne új fejezetet nyitni pályafutásában:

„Most már arról szól minden, hogy felszabadultabban futballozzak, félelem és nyomás nélkül, és újra boldog legyek a pályán.”

Minden jel arra utal, hogy Lucas Paquetá számára Anglia helyett hamarosan ismét Brazília jelentheti az újrakezdést.