Wayne Rooney szerint nem kérdés, hogy a régi Manchester United vagy a jelenlegi Arsenal a jobb csapat

A jelenleg televíziós szakértőként tevékenykedő Wayne Rooney a keddi, Inter-Arsenal Bajnokok Ligája-mérkőzés felvezetőműsorában volt jelen az egykori Arsenal-játékos The Walcottal együtt. Amikor Walcott feltette Rooneynak a kérdést, hogy mi lenne, ha Mikel Arteta Arsenalja összecsapna a 2008-as Manchester Uniteddal, a Vörös Ördögök gólrekordere nem kertelt.

"Kiütnénk őket. Szerintem mindenképp ez történne" - vélekedett Rooney.

Mint ismert, a 2007-08-as szezonban a Manchester United megnyerte az angol Szuperkupát, a Premier League-et és a Bajnokok Ligáját is, utóbbi sikert csak tovább édesítette, hogy az angol rivális Chelsea ellen húzta be a finálét Sir Alex Ferguson csapata.

Az Ágyúsok ellenben a 2003-04-es idény óta várnak egy angol bajnoki elsőségre, akkor Arséne Wenger együttese örökre bevonult a történelemkönyvekbe, miután veretlenül végzett első helyen a PL-ben.

Vasárnap éppen ez a két csapat méri össze erejét a bajnokság 23. fordulójában. Az Arsenal listavezetőként, míg a Manchester United az ötödik helyről várja a rangadót.