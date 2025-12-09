"Voltak nehéz időszakok, de..." - Mason Mount az eddigi legjobb manchesteri szezonjáról

Mason Mount saját bevallása szerint igyekszik építeni a vasárnapihoz hasonló teljesítményire, amikor a Wolverhampton ellen Bruno Fernandes beadásából köszönt be. Az angol játékos gólja is kellett tehát ahhoz, hogy a Manchester United 4-1-es sikert arasson a sereghajtó Wolves otthonában, és ezzel a tabella hatodik helyére lépjen föl.

Angol kiadásunk megjegyzi, hogy Mount két fordulóval ezelőtt a Crystal Palace elleni győzelem alkalmával is betalált egy lekészített szabadrúgásból, ezzel már a három találtnál jár a 2025-26-os idényben. Ez pedig több, mint az eddigi két manchesteri idényében szerzett összes gólja.

Mint ismert, még 2023-ban szerződtették a Vörös Ördögök 68 millió euróért, ám az azóta eltelt két kiírás alatt rendre sérülések hátráltatták - most azonban szeretné kihasználni, hogy egyre jobb formában van.

"Voltak pillanatok, amikor megtorpantam. Átéltem nehéz időket. Most viszont azt érzem, hogy kész vagyok építeni ezekre a teljesítményekre

- kezdte a Sky Sportsnak adott interjúját a Wolves elleni összecsapást követően. - Igyekszem minél több gólt szerezni, ez a legfontosabb feladatom támadó szellemű játékosként, és azon vagyok, hogy előre menjek, illetve hogy keményen dolgozzak. Pontosan ez az, amire most összpontosítok."

Mount ennek ellenére még nem mondható alapembernek Ruben Amorim csapatában: 14 bajnoki mérkőzésen jutott szóhoz, ezeken hétszer volt a kezdőcsapat tagja.