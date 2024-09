Volt madridi pótolhatja a sérült barcelonai kapust?

Úgy tűnik, nem Wojciech Szczesny lesz az utódja Marc-André ter Stegennek, hanem Keylor Navas.

A Barcelona a Villarreal elleni bajnokin a teljes szezonra elveszítette egy sérülés miatt kapusát, Marc-André ter Stegent, jönnek a találgatások, ki pótolhatja.

Spanyol újságírók arról értekeztek, hogy akár a nyáron visszavonult Wojciech Szczesny is visszatérhet, de most újabb név került a kalapba.

A Mundo Deportivo sportlap arról ír, Navas, a Real Madridban öt évig védő kapus, hazájában, Costa Ricában tartja magát formában, és nem mellesleg késznek érzi magát a visszatérésre.

Majd a hálóőr ki is jelentette, örömmel igazolna a Barcához, az anyagi részletek pedig számára elenyészőek, ugyanis számára a legfontosabb csupán az, hogy állandó játéklehetőséghez jusson.