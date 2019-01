Vizsgálat vár a Barcelona világbajnokára

Orvosi vizsgálatokon kell részt vennie Ousmane Dembélének, miután kificamodott a bokája a Leganes ellen 3-1-re megnyert bajnokin.

Dembélé zseniálisan játszott a Barcelona vasárnap esti mérkőzésén, ő szerezte csapata első gólját és szinte megállíthatatlannak tűnt egészen addig, amíg fél órával a lefújás előtt le kellett cserélni.

A Barcelona a hivatalos Twitter oldalán tette közzé, hogy Dembélé hétfőn vesz részt komolyabb kivizsgáláson, hogy kiderüljön, pontosan mennyit kell majd kihagynia.

A meccset követően Sergio Busquets nyilatkozott a csapattársáról:

- Úgy gondolom mostanában remekül játszott. Az elmúlt időszakban visszanyerte az önbizalmát. Ő egy brilliáns játékos, rendkívül gyors, bármikor ki tudja billenteni az ellenfelet az egyensúlyából, és emellett képes gólokat is szerezni. Nagyon balszerencsés volt ezzel a sérüléssel, de reméljük, hogy minél hamarabb visszatérhet.

A cikk lejjebb folytatódik

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

[LATEST NEWS]@Dembouz has a sprain in his left ankle.

More tests will be done on Monday to know the exact extent of the injury pic.twitter.com/DY2sC8PQ0E — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 20, 2019