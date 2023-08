Vízilabda meccsbe illő második játékrész után győzött a DVTK Mezőkövesden

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

4-2-re nyert a Diósgyőri VTK a Zsóry Mezőkövesd elleni idegenbeli találkozón a magyar első osztályú labdarúgó bajnokság (NB I) második fordulójában.

A mérkőzést jobban kezdte meg a vendég alakulat, az első négy perc után már vezetést szereztek. Vancas bal oldali szöglete után Bárdos fejelt négy méterről a kapu közepébe. 0-1

A következő gólig fél órát kellett várni, a Diósgyőr Vancaš révén megduplázta előnyét. A vendégek játékosa a bal oldalon felfutva kapta meg a játékszert, majd befele kicselezte Lukicsot, és Pillár lába között a jobb alsóba lőtte a labdát. 0-2

A 35. perc után leszakadt az eső Mezőkövesden, így már az első játékrész végén is nehézkesen tudták a labdákat megtolni, sprinteket levágni vagy csak egyáltalán nem vizes területet találni a pályán. A félidő végül a heves zivatar miatt igen hosszúra sikeredett, először tíz, majd húsz, utoljára pedig további húsz perccel toldották meg a pihenőt. Vad II István játékvezető háromszor is kijött felmérni a pálya állapotot, majd egyeztetett a feletteseivel. A Magyar Labdarúgó Szövetséggel és a biztonsági személyzettel egyeztetve úgy döntöttek, hogy ötven perces csúszással, de folytatják a találkozót. A pálya csőrendszere hamar elvezette a nagyobb tócsákat, de így is rengeteg vizes felület maradt, ahol figyelni kellett a labdarúgóknak a sérülések elkerülésére.

A félidőt a hazaiak kezdték meg jobban, két perc leforgása után megszerezték első találatukat. Drazsics szépen vette le a labdát a tizenhatoson belül, majd fordulásból a kapu bal oldalába lőtt. 1-2

Nagy nehézségek árán tudtak eljutni a csapatok a kapukig, nehéz volt a labdavezetés, sokszor csak felívelésekkel próbálkoztak. A 69. percben a DVTK újra felállította a félidőben megszerzett kétgólos előnyét, megszerezte első diósgyőri találatát Lukács. 1-3

Tíz perccel később még Drazsics bal oldali lövése éppen becsorgott a gólvonalon túlra (2-3), azonban Kállai becsúszásával megnehezítette a Mezőkövesd dolgát, második sárgájával kiállíttatta magát.

A mérkőzés végén a Diósgyőr bebiztosította a győzelmet Edomwonyi találata révén. A nigériai csatár lövésébe még Piscitelli beleért, azonban hárítani már nem tudott, a játékszer a bal alsó sarokba gurult. 2-4

A félidőben még úgy nézett ki, hogy a mérkőzést elhalasztják, azonban az eső elálltának és a pálya vízelvezető rendszerének köszönhetően ötven perces késéssel, de lejátszották a második játékrészt is. A gólgazdag meccsen a DVTK diadalmaskodott.