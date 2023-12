Vízben úszik a kecskeméti stadion, szivattyúznak, hogy bajnokit lehessen rendezni!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Csütörtök óta rengeteg csapadék hullott le különböző formában az ország területén, ez a legtöbb stadionban nem okoz már gondot, azonban Kecskeméten csak jövő nyáron kerül fejlesztésre a játéktér, így a szurkolók aggodalmukat fejezték ki a klubvezetés felé, hogy megrendezésre kerül-e a szombati, MTK elleni találkozó.

Az aktuális helyzetről dr. Filus Andor ügyvezető adott tájékoztatást a klub hivatalos honlapján.

"Csütörtök óta sok csapadék esett le országosan, így Kecskeméten is, klubunk pedig igyekezett a lehető legjobban megvédeni a pályát az időjárás viszontagságaitól, erre már a hét elején elkezdtünk felkészülni. Kezdésként a teljes gyepszőnyeget lefedtük, még a nagy esőzések kezdete előtt, a klub utánpótlás edzői és stábtagjai is bekapcsolódtak a folyamatokba, összefogva a közös célért. Péntek kora délutánra az előrejelzéseknek megfelelően megszűnt az eső, és a találkozó végéig már nem is várható. Ezzel összhangban indul meg a fóliáról a csapadék eltávolítása, illetve a víz elszivattyúzása. Kiemelném, hogy a teljes város megmozdult azért, hogy szombaton mérkőzést rendezhessünk, az első kérő szóra segítséget kaptunk, akárhova is fordultunk, ezt ezúton is köszönöm. Bízom benne, hogy ezek után szép számú közönségünk előtt sikerrel tudjuk megvívni az MTK elleni bajnokit is" – nyilatkozta Filus a kecskemetite.hu-nak.