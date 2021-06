Visszavonult a korábbi válogatott védő

32 esztendősen felhagy a futballal Pintér Ádám, az MTK játékosa a jövőben a klub szakmai stábjában kap szerepet.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Az MTK hivatalos közleményben tudatta, hogy a következő szezonban már nem a gyepen, hanem a kispadon kell keresni Pintér Ádámot. A 29-szeres válogatott védő visszavonul, és Giovanni Costantino vezetőedző stábjában dolgozik a jövőben.

Pintér Ádám a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia neveltje. Két részletben összesen hét éven át erősítette együttesünket, játékoskarrierje során így a legtöbb időt az MTK-nál töltötte el, egy bajnoki cím és egy Szuperkupa-elsőség részese volt kék-fehérben.

Pintér játékosként 29 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban, és játszott az Európa-bajnokságon is 2016-ban. Összesen négy szövetségi kapitánnyal dolgozott együtt, Egervári Sándor, Bernd Storck és Dárdai Pál is kiemelten számított rá.

Játékosként jelentős nyugat-európai tapasztalatot szerzett, hiszen három éven át szerepelt a spanyol élvonalban, a La Ligában, de Németországban, Oroszországban és Görögországban is profiskodott.

„Ádám mindig is fontos és pozitív alakja volt az MTK öltözőjének. Precíz, munkájával szemben igényes, kiegyensúlyozott ember, aki edzőként is sokra hivatott. Most egy új fejezetet nyit az életében, amiben a klub teljes mellszélességgel mögötte áll” - mondta Pintér Ádám új szerepköréről Polyák Balázs sportigazgató az MTK hivatalos honlapjának.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A magyar–portugál meccsen gazdaggá teheti a fogadókat a magyar együttes, mert a sikere 6,40-szeres pénzt ér.