Visszavonul a válogatottól Alderweireld

A belgák aranygenerációjának egyik meghatározó tagja volt.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Hivatalos közösségi felületein jelentette be Toby Alderweireld, hogy nem lép többet pályára a belga válogatottban.

Az Antwerp FC védője 2009 májusában mutatkozott be egy Chile elleni 1-1-es mérkőzésen. Összesen 139 alkalommal volt a keret tagja, 127-szer pedig pályára is lépett. Három világ- és két Európa-bajnokságon is részt vett a belgákkal. A 2018-as oroszországi világbajnokságon bronzéremig meneteltek a válogatottal.

Mostantól több időt szeretne a családjával tölteni és a klubkötelezettségeire összpontosítani.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Bayer Leverkusen-Ferencváros Európa-liga-nyolcaddöntőn a hazaiak győzelme 1.35, a döntetlen 5.40, a vendégsiker 10.50-szeres szorzóval fogadható.(x)