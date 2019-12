Visszavonul a játékvezetéstől Kassai Viktor

Új kihívásokra koncentrál a legsikeresebb magyar spori.

Az mlsz.hu mai közlése szerint az elmúlt két évtized legsikeresebb magyar játékvezetőjét nem látjuk többé a hazai és külföldi futballpályákon. Közel harmincéves pályafutása alatt megszerzett tapasztalatát más területen hasznosítja a jövőben.

Kassai Viktor 1990-ben, tizenöt évesen tette le a játékvezetői vizsgát, és mindössze huszonnégy évesen már az -ben vezetett mérkőzéseket. Nem sokkal később az ország egyik legjobb játékvezetőjeként tartották számon, 2003-ban, az MLSZ Játékvezetői Bizottságának ajánlására a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) keretébe került.

Kassai 2007-ben került a világ elitjátékvezetői közé, ebben az évben három mérkőzésen működött közre az U20-as világbajnokságon, 2008-ban a pekingi olimpia döntőjét vezette, 2010-ben pedig már a dél-afrikai felnőtt világbajnokságon kapott szerepet: két csoportmérkőzést, egy nyolcaddöntőt és a spanyol-német elődöntőt vezette.

2011-ben addigi legrangosabb küldését kapta, május 28-án a - -döntő játékvezetője volt, ezzel 35 évesen minden idők legfiatalabb olyan játékvezetője lett, aki BL-döntőt dirigálhatott. Még ugyanebben az évben az IFFHS a világ legjobb játékvezetőjének választotta.

A számos BL-összecsapás mellett bíráskodott a 2012-es és a 2016-os Európa-bajnokságon, és ő lett az első játékvezető, aki 2016-ban – a klubvilágbajnokságon – igénybe vette az új technológia, a videóbíró segítségét. A magyar élvonalban idén novemberben állított fel új játékvezetői rekordot, ekkor vezette 322. NB I-es mérkőzését.

– Harmincéves játékvezetői pályafutást fejezek be, hogy új kihívások elé tekintsek. Nagyon köszönöm mindenkinek, a szövetségnek, vezetőknek, pályatársaknak, akik segítettek ez alatt az időszak alatt, hiszen nélkülük nem érhettem volna el sikereket működésem során. Húsz évet töltöttem a magyar élvonalban, a nemzetközi mérkőzéseken pedig lényegében minden összejött, amit célul tűzhettem ki. Három évtized hosszú idő. Úgy döntöttem, hogy kezdődjön egy új korszaka az életemnek. Nem szeretnék eltávolodni a labdarúgástól, a sportvezetésben képeztem magam az elmúlt időszakban, és bízom benne, hogy sikeres lehetek ezen a területen is – mondta az mlsz.hu-nak visszavonulásáról Kassai Viktor.

A cikk lejjebb folytatódik

Kassai Viktorral együtt visszavonul asszisztens társa, Ring György is, aki az elmúlt évtizedek legsikeresebb magyar játékvezető-asszisztensének vallhatja magát. Asszisztensként Ring György 285 NB I-es találkozón működött közre, emellett pedig számtalan kiemelkedő nemzetközi mérkőzésnek is részese volt. A 2011-es BL-döntő mellett részt vett két Európa-bajnokságon és a 2016-os klubvilágbajnokságon is.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!