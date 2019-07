Visszavásárolta fiatal játékosát a Barcelona

Éltek a lehetőséggel a katalánok.

A hivatalos oldalán közölte kedden délután, hogy a klub aktiválta visszavásárlási lehetőségét Marc Cucurellával kapcsolatban.

A 20 éves labdarúgó az előző idényt kölcsönben töltötte az ugyancsak La Ligás Eibar együttesénél.

A katalánok vezetését úgy tűnik, hogy meggyőzte a fiatal focista teljesítménye, ugyanis Cucurella holnap csatlakozik is a Barca első keretéhez.

Nem is véletlen, hiszen a balhátvédként és balszélsőként is bevethető játékos az Eibar együttesében az ősszel is sok szerepet kapott, a tavasszal pedig alapembere lett a csapatnak.

A cikk lejjebb folytatódik

A Barcelona most 4 millió eurót fizetett azért, hogy Cucurella visszatérhessen a gránátvörös-kékekhez.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!