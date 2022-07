Visszatért Újpestre a közönségkedvenc balhátvéd - hivatalos!

Mitrovic után ismét van gólpassz-király a IV. kerületben!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az Újpest FC hivatalos honlapján jelentette be, hogy két év után visszatér az együtteshez Dzenan Burekovic.

A 27 esztendős bosnyák balhátvéd 2018 februárja és 2020 szeptembere között 88 tétmeccsen viselte a lila-fehérek mezét, 1 gólja mellett 21 (!) gólpasszt osztott ki társainak, s hamar kivívta a drukkerek megbecsülését.

A Magyar Kupa-győztes futballista két éve 250 ezer euróért a török Göztepéhez szerződött, ahol 32 meccsen kapott lehetőséget, idén márciusban azonban felbontották a kontraktusát és azóta nem volt csapata.

„Örülök, hogy újra Újpesten lehetek, itt mindig is úgy éreztem, hogy otthon vagyok és ez most sincs másképp. Amikor megkerestek a klubtól egy percet sem gondolkoztam, minden nagyon gyorsan lezajlott, felemelő és jó érzés, hogy ismételten magamra ölthetem a lila-fehér mezt. Célom, hogy minél eredményesebben részt vegyek a csapat céljainak elérésében, mindent megteszek, hogy a bajnokság élmezőnyében végezzünk a szezon végén és természetesen a nemzetközi szereplés kiharcolásáért is küzdeni fogok" - nyilatkozta Burekovic az ujpestfc.hu-nak.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az Újpest-Mezőkövesd bajnokin a hazai győzelem 2.02, a döntetlen 3.50, a vendég siker 3.40-szeres szorzóval fogadható. (x)