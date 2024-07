Visszatért Diósgyőrbe a tavaly ősszel kölcsönvett horvát kapus

Hivatalos oldalán jelentette be a klub.

A DVTK megvásárolta az előző szezonban ősszel kölcsönben Diósgyőrben futballozó Karlo Sentić játékjogát a horvát Hajduk Splittől.





Karlo Sentić Dubrovnikban született, ott kezdett focizni, majd 14 évesen a Hajduk Split utánpótlásában folytatta. Végigjárta a korosztályokat, a felnőttek között a második csapatban mutatkozott be, majd Varasdon töltött el egy évet kölcsönben. A 2022/2023-as idényben 16 bajnokin védte a Hajduk hálóját a horvát élvonalban, tavaly ősszel pedig 9 bajnokin kapott lehetőséget Diósgyőrben.

- Azzal a szándékkal tértem vissza, hogy még többet adjak ennek a klubnak, ennek a szurkolótábornak és ennek a városnak, mint tavaly ősszel - fogalmazott Karlo Sentić. - Hiába igazoltam el télen Diósgyőrből, folyamatosan tartottam a kapcsolatot dr. Bajúsz Endre sportigazgatóval, Tuska János kapusedzővel, és sok mindenkivel a csapatból és a klubházból is.

A távozásomat követően Kazahsztánba vezetett az utam, ahol nem azt kaptam a bajnokságtól, amit vártam. Gyorsan kiderült, hogy az egy kiváló liga az idősebb játékosoknak a pályafutásuk lezárását megelőző időszakban, de én még fejlődni szeretnék, ezért vissza akartam térni Európába.

Tavaly ősszel minden tökéletesen összeállt Diósgyőrben, jó csapat alakult ki, jöttek az eredmények, özönlöttek a szurkolók a mérkőzéseinkre, én pedig jól éreztem magam a klubnál és Miskolcon is. Az idő előrehaladtával egyre inkább erősödött bennem az érzés, hogy vissza kellene térni, és Kazahsztánban is csak nevelőegyesületem, a Hajduk Split és a DVTK mérkőzéseit néztem. Így amikor szerződést bontottam, akkor bár több ajánlattal is rendelkeztem, mindenképpen Diósgyőrben szerettem volna folytatni.

Továbbra sem a nagy szavakkal szeretnék kitűnni, hanem a pályán nyújtott teljesítményemmel. Könnyen be fogok illeszkedni, hiszen ismerem a körülményeket, ismerem a játékosokat, ismerem a klubot, egyszóval ismerek mindent és mindenkit. Ezúttal is az a cél vezérel, hogy lépésről lépésre haladjunk, és remélem, így is messzire jutunk - bizakodott a horvát kapus.