Visszatérne korábbi csapatához a Chelsea középpályása

Jorginho ügynöke elismerte, a középpályás szívesen visszatérne a Napolihoz.

A brazi születésű, de olasz válogatott futballista 2018 nyarán öt év után hagyta ott a Napolit és igazolt a Chelsea-hez. A középpályás azóta is alapember a Kékeknél, ám ügynöke szerint ha lesz rá lehetősége a jövőben, visszatérne a dél-olasz klubhoz.

"Több pletyka is van arról, hogy újra a Napoliban futballozik majd a jövőben, de ez azért van, mert remekül ment neki a játék a klubnál. Ez most egy különleges időszak számára, nagyon fontos szerepet tölt be a Chelsea-nél is. Azonban egy olasz válogaott játékosról beszélünk, szóval ha egy nap elhagyja Angliát, visszatérhet a Serie A-ba" - mondta Jorge Santos egy nápolyi rádiónak nyilatkozva.

Az ügynök elismerte, ha a Napoli konkrét lépéseket tenne az átigazolás érdekében, megfontolnák, hogy merre tovább.

"Ha a klub ajánlatot tenne a Chelsea-nek és Jorginhónak, átgondolnánk azt. Nagyszerűen érezte magát a városban, ahol még mindig rengeteg barátja van. De nem tudjuk mi történik és mi vár ránk az átigazolási piacon."

