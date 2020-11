Visszatérhetnek a rajongók a Premier League-be

Jó hír látott napvilágot Angliában, ugyanis a londoni és liverpooli klubok ismét megnyithatják kapuikat a rajongóik előtt - a két város csapatai decemberben már 2000-2000 szurkoló előtt játszhatják le a bajnoki mérkőzéseiket.

A két város térségét a rizikóskála második fokán helyezték el - az első szinten akár 4000 főt is be lehet engedni, erről viszont majd csak december 16-án hozzák meg a döntést a felelősök.

A harmadik, még kritikus szinten lévő manchesteri topkluboknak a pandémia miatt egyelőre továbbra is a rajongói nélkül kell tervezniük. Rajtük kívül az Aston Villa, a Newcastle, a Leeds, a Leicester és a Wolves hazai mérkőzéseit is zártkapuk mögött fogják lejátszani.

Londonban jelenleg hat elsőosztályú klub, a , az , a Tottenham, a West Ham, a Crystal és a Fulham székel, míg Liverpoolban az FC és az Everton is fogadhatja a szurkolóit.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world