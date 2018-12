Visszatérhet korábbi egyesületébe a Roma tehetsége

Nem tudott formába lendülni Edin Dzeko mellett a támadó.

Másfél év után távozhat Patrick Schick, az AS Roma fiatal támadója. Olasz sajtóhírek szerint egyelőre csak kölcsönbe, méghozzá korábbi klubjához térne vissza.

A válogatott labdarúgót még tavaly nyáron vásárolták meg a fővárosiak 14 millió euróért a Sampdoriától, miután a Juventusnál kétszer is megbukott az orvosin szívproblémái miatt.



Schick azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket a Farkasoknál, 41 tétmeccsen mindössze 4 gólt szerzett.

A hírek szerint a Roma a Sampdoriába küldené kölcsönbe a támadót a szezon második felére. A váltásra a támadó is nyitott, ugyanis szeretné visszaszerezni önbizalmát, és úgy gondolja, hogy korábbi klubjában lenne erre a legjobb esélye - írja a Calciomercato.

A Románál a szintén gyengén teljesítő Defrel sorsa is bizonytalan, míg a török Cengiz Ündert iránt a Bayern München és az Arsenal is érdeklődik. Bármelyikük is távozzon, az Schick maradását eredményezheti, hiszen két támadótól aligha válna meg a Roma januárban.

