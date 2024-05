Visszatér a magyar futballba László Csaba

Debrecenben folytatja.

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Neves szakemberrel bővült a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet (DESKI) munkatársainak köre – adta hírül csütörtökön az intézmény a hivatalos honlapján.

- Óriási megtiszteltetés, hogy László Csabát a sorainkban köszönthetjük. Sok mindenben hasonlóan gondolkodunk, az emberi és a szakmai oldal is összeér. Intézményünkben tiszteljük a teljesítményt és ambiciózusok vagyunk: ahhoz képest, hogy csak pár éve indultunk, elmondhatjuk magunkról, hogy Magyarország egyik legmeghatározóbb sporttudományi képzőhelye vagyunk, sok nemzetközi kapcsolattal, oktatással, kutatással és 3. missziós tevékenységgel. Annak érdekében, hogy ezek az intézeti tervek a jövőben ugyanilyen sebességgel haladjanak, nagyon kellenek az olyan nagy tudású emberek, akik motiválni, inspirálni tudnak bennünket – mondta Balogh László, a DESKI igazgatója, aki szerint László Csaba óriási nemzetközi tapasztalata, világlátása remekül kiegészíti majd az intézet tudományos eredményeit.

László Csaba edzői pályafutását Németországban, a Borussia Mönchengladbachnál kezdte, korábban másodedzőként segítette a magyar válogatottat, de Uganda és Litvánia nemzeti együttesét is irányította, valamint a skót Heart of Midlothian és Dundee United gárdájánál is megfordult.