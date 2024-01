Visszahívta Schäferék csapattársát a Chelsea

Nyáron érkezett Németországban.

David Datro Fofanának véget ért a berlini kaland.

A Chelsea hivatalosan is bejelentette, hogy akitválta a visszahívási záradékot David Datro Fofana kölcsönszerződésében. A támadó egy éve érkezett a Moldétól a Chelsea-hez 12 millió euróért és 3 alkalommal pályára is lépett a londoni kékeknél.



Nyáron aztán az akkoriban még BL-ben is érdekelt Union Berlin vette kölcsön a csatárt, ám ahogy azóta a csapat szezonja, úgy Fofana teljesítménye sem úgy alakult, ahogy azt a felek elvárták volna egymástól. A Chelsea még januárban újra kikölcsönözné a 21 éves játékost.