Vinne Jones Sterling helyében elgondolkodna a visszavonuláson

Érdekes tanács...

Vinnie Jones úgy véli, Raheem Sterlingnek meg kellene fontolnia a visszavonulást, miután kiszorult a Chelsea csapatából.

A cikk lejjebb folytatódik





Sterling nem szerepel a Chelsea vezetőedzője, Enzo Maresca terveiben, és többek között a Manchester Uniteddel is szóba hozták. Bár az angol válogatott csatár még csak 29 éves, a Wimbledon és a Leeds United korábbi játékosa, Jones szerint "élveznie kellene az életet", mivel "anyagilag nem kell aggódnia". Jones a Chelsea hatalmas első csapatáról is beszélt, amelyet egy sor nyári igazolás is erősített.

"A Sterling hiánya a [Chelsea] keretben egy kicsit meglepő volt," mondta a Daily Mailnek. "De minden véget ér egyszer, és ő jól teljesített. Lőtt néhány gólt, és talán más csapatnál is helytállhat, de fantasztikus karriert futott be, és ha én lennék a helyében, talán elgondolkodnék azon, hogy valami másba kezdjek. Biztos vagyok benne, hogy anyagilag életre szólóan megvan a háttere. Szóval, élvezze az életet. Sok mindent adott a sportnak, az angol szurkolóknak, valamint a Liverpoolban és a Man Cityben is. Sok szurkolónak sok örömet okozott az évek során, és nem szeretem látni, amikor olyan top játékosok, mint ő, lefelé sodródnak a ligákban.

"Remélem, hogy ő nem teszi ezt. Egy újságíró egyszer azt mondta, hogy visszatérek a Wealdstone-ba. Így egész karrieremet annak szenteltem, hogy bebizonyítsam, tévedett. Ami nekik van, az egy hatalmas csekkfüzet, és kétségbeesetten próbálnak visszatérni a Roman Abramovics alatti időkhöz, nem igaz? Úgy gondolom, hogy az átigazolási időszak utolsó hetében elég sokukat vagy kihagyják, vagy továbbállnak, mivel túl nagy keret, hogy fizetést kapjanak. Negyvenvalahány játékossal nem tudom, hogyan fog ez alakulni."