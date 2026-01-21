Vincent Kompany szerint óvatosan kell kezelni Jamal Musiala visszatérését

A hétvégi, 5-1-es sikert hozó RB Leipzig elleni Bundesliga-mérkőzés alkalmával fél év után ismét ott volt a pályán Jamal Musiala, aki még a nyári klubvilágbajnokságon szenvedett horrorsérülést. A csereként három percet kapó és rögtön gólpasszt jegyző játékos visszatérését azonban óvatosan kell kezelni - figyelmeztetett nyilatkozatában Vincent Kompany vezetőedző.

"Még mindig egy olyan szakaszában vagyunk [Musiala felépülésének - a szerk.], amikor még sok minden változhat. Nem szabad elfelejteni azt, hogy még mindig csak három nappal vagyunk a Leipzig elleni találkozót követően. És éppen ezért nem fogjuk elsietni a teljes visszatérését"

- válaszolt a belga tréner arra a kérdésre, hogy mennyit kaphat a középpályás a Royale Union SG-vel vívott szerdai BL-meccsen. Musialán kívül a bajorok további visszatérőknek örülhettek:

Alphonso Davies és Hiroki Ito egyaránt felépült a sérüléséből.

A BL-ben jelenleg a harmadik helyen áll a német bajnok, ám egy mai siker esetén feljöhet a második pozícióba, megelőzve a Real Madridot.