Világklasszis csapattársat kapott a magyar válogatott játékosa

Vécsei Bálint alig hogy leszerződött új csapatához, nem akárki követte példáját.

A japán Vissel Kobe Vécsei Bálint szerződtetése után a vasárnapi napon megerősítette, hogy a csapat nélküli spanyol világ- és Európa-bajnok klasszis, Juan Mata is náluk folytatja pályafutását.

A 35 éves spanyol középpályás a legjobb éveiben a Chelsea és a Manchester United labdarúgója volt, több mint tíz év után hagyta el tavaly nyáron a PL-t.

Mata ezt követően török bajnok Galatasarayhoz szerződött, melynél mindössze 18 tétmérkőzésen lépett pályára sérülései miatt a 2022-2023-as idényben. Egy év után onnan is távozott, most pedig szabadúszóként írt alá a nemrég még Andrés Iniestát is foglalkoztató japán élcsapathoz, amely nagy izgalommal fogadta őt.

Mata 2009 és 2016 között 41 mérkőzésen tíz gólt szerzett a spanyol válogatott színeiben, mellyel 2010-ben világbajnokságot, 2012-ben Európa-bajnokságot nyert.