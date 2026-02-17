Késésben a mexikói stadion felújítása, veszélyben lenne a vb-rendezés?

Kicsit több mint egy hónap múlva, március 28-án játszana egymással barátságos mérkőzést Mexikó és Portugália válogatottja a mexikóvárosi Estadio Banortéban (korábban Azteca Stadion), ám a portugál sajtó szerint a felújítás üteme aggasztja a válogatott képviselőit.

A Bola úgy értesült, a portugál nemzeti csapat edzői stábja és a Portugál Labdarúgó-szövetség tagjai sem biztosak abban, hogy a létesítmény minden biztonsági és logisztikai előírásnak meg fog felelni az egymás elleni találkozó idejére.

Sőt, a lap egy drámaibb forgatókönyvet is felvázolt: ha az építkezés a továbbiakban is elmarad az ütemtervtől, akkor a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) nemcsak a felkészülési összecsapásnak, hanem az itt rendezendő világbajnoki mérkőzéseknek is új helyszínt kereshet.

Egyelőre azonban sem a Mexikói Labdarúgó-szövetség, sem a FIFA nem írt ki új stadiont a márciusi mexikói-portugál ütközetre. Emilio Azcárraga, a mexikói Club America tulajdonosa szerint a munkálatokat teljes egészében csak a világbajnokság után fogják befejezni, ettől függetlenül a felújítás első szakasza elkészül a Portugália ellen meccsre.

