Rendhagyó módon kezdik meg a 2026-os világbajnokságot

A FIFA közlése szerint először a vb-k történetében három nagyszabású megnyitót is terveznek. Június 11-én Mexikóvárosban, a világbajnokság első mérkőzését, a Mexikó-Dél-afrikai Köztársaság találkozót megelőzően kerül sor az elsőre, majd másnap az első kanadai meccsnek otthont adó Torontóban, a Kanada - Bosznia-Hercegovina összecsapást megelőzően folytatódik az ünnepségsorozat, amely ugyanazon a napon Los Angelesben, az Egyesült Államok-Paraguay összecsapás előtti fiesztával zárul.

"A világbajnokság olyan esemény, amelyen az egész világ osztozik, és az első fontos eleme az, hogy hogyan nyitjuk meg" - idézte a FIFA közleménye Gianni Infantino elnököt. - "Mexikóvárosban kezdődik az ünnepély, majd Kanadában és Los Angelesben folytatódik. Ezeken az ünnepségeken együtt jelenik meg a zene, a kultúra és a futball, olyan módon, hogy megmutassa a három nemzet sajátosságait és egyben azt az egységet, amely ezt a tornát meghatározza."

A közép-európai idő szerint június 11-én csütörtökön 21 órakor kezdődő Mexikó - Dél-afrikai Köztársaság meccs előtti megnyitó 19.30-kor veszi kezdetét. Pénteken a torontói Kanada - Bosznia-Hercegovina találkozó (21 óra) előtt szintén másfél órával kezdődik a műsor, ahogy a magyar idő szerint szombat hajnal 3 órakor startoló Egyesült Államok-Paraguay összecsapást megelőzően is. Mindhárom megnyitóban közös, hogy nemzetközi hírű előadók lépnek fel: Mexikóban mások mellett Danny Ocean, Torontóban Alanis Morissette és Michael Bublé, míg Los Angelesben Katy Perry.

