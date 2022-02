Vignjevic új igazolásokkal reformálná meg a Honvédot

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

"A klubvezetés a véleményemre vár, de ehhez szükségem lesz öt-hat napra" - mondta csütörtökön az MTI-nek a keret megerősítéséről a szerb tréner, aki szerint – néhány mérkőzés megtekintése után – új együttesének mind támadásban, mind védekezésben szervezettebbnek kell lennie és nagyobb koncentrációra lesz szüksége, hogy jobb eredményeket érjen el.

Az 53 éves szakember elárulta, hogy a klubvezetés nem fogalmazott meg helyezésre vonatkozó konkrét célt. Szerinte lépésről lépésre kell haladni, elsőként jobban kell futballozni, mert akkor majd az eredmények is jönnek, s utána lehet elvárásokat megfogalmazni, hogy meddig juthat a gárda.

"A játékosok motiváltak, egyesek talán túlságosan is. Sok összetevős, hogy a csapat miért kapott ki többször is az utolsó percekben. De a szervezettség sokat segít abban, hogy a meccsek végén jó döntést hozzanak a futballisták még akkor is, ha már fáradtak"

– mondta a korábban Újpesten dolgozó Vignjevic, aki szerint ha jönnek az eredmények, akkor a szurkolók annak ellenére elfogadják majd, hogy a nagy riválist irányította hosszú éveken át. Vignjevic szombaton a harmadik helyen álló Kisvárda vendégeként mutatkozik be a kispestiek kispadján, szerinte az első meccse ennek megfelelően nehéz lesz, egyúttal egy jó teszt is, hogy játékosai közül ki tudja kezelni a rá nehezedő nyomást. Úgy vélte, csakis jó játékkal okozhatnak meglepetést a "jó karakterekből álló és fizikálisan erős" riválissal szemben. Hozzátette a jövő heti Magyar Kupa-nyolcaddöntő is fontos lesz a másodosztályú Kecskemét otthonában, mert reálisan ebben az idényben ebből a sorozatból juthat ki a Honvéd a nemzetközi porondra, ugyanakkor legfontosabb feladatának elsőként azt tartja, hogy stabilizálja a csapat játékát.

A kispestiek már ősszel is csalódást keltően szerepeltek, a tavaszi idényt pedig múlt hétvégén az akkor még sereghajtó Gyirmóttól elszenvedett vereséggel kezdték, így a klub vezetősége menesztette Horváth Ferencet. A Honvéd 18 forduló után 20 ponttal a nyolcadik helyen áll az OTP Bank Ligában, de mindössze három pontra van a kieső zónától.

