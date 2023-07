Vidi: Elkezdődött a játékosok bérének észszerűsítése, kiderültek az új célok

Több fiatalt építenek be az első keretbe.

13 év után kiszállt a MOL vállalat a Fehérvár támogatásából, így a névváltozás mellett sokkal nagyobb problémát jelent, hogy anyagilag is nagy összegektől esik el a Vidi.

Ennek apropóján készített a klub sajtóosztálya interjút Garancsi István tulajdonossal.

2018 óta ez lesz az első szezon, hogy nem szerepel a klub nevében az eddigi főszponzor neve

"Az új szezonnak - immár Fehérvár FC néven - jelentős változásokkal vágunk neki. Az egész klubra nézve észszerűsítjük a működést, hiszen alacsonyabb költségvetésből fogunk gazdálkodni, mint eddig - ezeket a változtatásokat már korábban el kellett volna kezdenünk. A tavaszi szezonban látott eredményeink és a MOL távozása ezt a folyamatot felgyorsították, az NB I-en belül a Vidi sajnos „más polcra” került az eddigiekhez képest, ezt most már egyértelműen kijelenthetjük. De a változás egyben új lehetőségeket is kínál. A felnőtt csapatban az eddiginél több fiatal magyar játékosnak szeretnénk bizonyítási lehetőséget adni, és az utánpótlásunk működését is racionalizáljuk."

Több fiatalt építenek be az első keretbe

"Az NB III-as csapatunk az előző szezonban jól szerepelt, vannak utánpótlás-válogatottjaink, azt szeretnénk, hogy az első csapatig minél többen eljussanak. Ennek a tervnek a megvalósítását Juhász Roland sportigazgatóra bíztam, így a folyamat pontos szakmai részleteit és az céljainkhoz vezető utat ő fogja meghatározni."

Kiemelkedően magas játékos bérek a Vidinél

"Az említett észszerűsítés már elkezdődött, távozott jó pár olyan játékos a keretből, akiknek a bére már nem fér bele az új elképzeléseinkbe és az új költségvetésünkbe. A céljainkhoz mérten határoztuk meg azt a fizetési korlátot, amit még meg tudunk adni az újonnan érkező játékosoknak."

Új célkitűzések

"Ebben az új helyzetben sajnos nem álmodhatunk bajnoki címről, de még a dobogóról sem. Egy olyan, megfiatalított csapat alapjait kell leraknia Juhász Rolandnak, amely szerethető a szurkolók számára, és úgy marad bent az élvonalban, hogy ne kelljen még egyszer az utolsó fordulóban izgulnunk. Ennél merészebb célról, célokról egyelőre nem reális beszélni."

A Fehérvár az Újpest elleni indegenbeli meccsel kezdi meg az NB I 2023/24-es szezonját.