Videó: Wayne Rooney egy karaoke bárban engedte ki a gőzt

Szűcs Kornél vezetőedzője szeretne jó benyomást tenni a Plymouth szurkolókra.

Az egykori angol válogatott Wayne Rooney már több csapat vezetőedzője is volt, mióta visszavonult a profi labdarúgástól. Habár sehol sem tudta hosszabb távon megvetni a lábát a 38 esztendős szakember, az biztos, hogy jól érzi magát a Plymouth Argylenél.

A Manchester United és az angol válogatott legendáját májusban nevezték ki a Plymouth vezetőedzőjévé, és úgy tűnik, hogy egyre közelebb kerül a klub szurkolóihoz. Az angol szakembernek, aki korábban már a Derby County-t, DC Unitedet and Birminghamet is irányította Szűcs Kornélt is az angol másodosztályú csapathoz csábította.

A felvételek tanúsága szerint Rooney jó hangulatban volt a The Cider Press nevű helyen, ahol elénekelt egy dalt, amelyet a jelenlévők örömmel fogadtak. A vezetőedző a bárban sem volt feszélyezett baseballsapkában és hétköznapi ruhában jelent meg.

Eddig Rooney hat mérkőzéséből egyet nyert meg, kettőt döntetlenre hozott és hármat elveszített a Plymouth-nál.