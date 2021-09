Valahogy így tervezhette az ötszörös aranylabdás a második manchesteri korszakának az első meccsét.

A Manchester United 4–1-re legyőzte a Newcastle-t, de ami ennél is érdekesebb az az, hogy Cristiano Ronaldo két góllal tért vissza az Old Traffordra.

A portugál az első félidő hosszabbításában csapott le egy kipattanó labdára és közelről passzolt a hálóba. A videó a képre kattintva indul el.

A fordulás után megeleptésre kiegyenlítettek a vendégek, de a 62. percben jött újra a portugál és ez már nem egy lesipuskás találat volt. A videó a képre kattintva indul el.

A folytatásban Bruno Fernandes és Lingard is betalált, így végül sima lett a meccs, amelyen Cristiano Ronaldo 12 év után gólt szerezve játszott újra a Manchester Unitedben.

A Manchester City eközben győzött a Leicester otthonában, Bernardo Silva a 62. percben döntötte el a meccset. Az Arsenal is megszerezte az első gólját – Aubameyang talált be –, ami egyben győzelmet is ért, így már nem utolsó a londoni gárda.

Manchester United–Newcastle United 4–1 (C. Ronaldo 45+2., 62., B. Fernandes 80., Lingard 90+2. ill. Manquillo 56.)

Leicester City–Manchester City 0–1 (B. Silva 62.)

Arsenal–Norwich 1–0 (Aubameyang 66.)

Brentford–Brighton 0–1 (Trossard 90.)

Southampton–West Ham United 0–0

Watford–Wolverhampton 0–2 (Sierralta 74. – öngól, Hvang Hi Csan 83.)

