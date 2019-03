Videó: Németh Krisztián mesterhármassal segítette csapatát az MLS-ben

Kiütéssel nyert hazai pályán a Sporting Kansas

Vasárnap este Németh Krisztián parádézott az -ben, és ő lett az első magyar játékos, aki a Sporting Kansas színeiben magyarként először tudott mesterhármast szerezni az MLS-ben.

A három magyart is foglalkoztató Sporting Kansas hazai pályán 7-1-re ütötte ki a Montreal Impact gárdáját, és Németh 43. percben szerzete meg az első gólját, amikor Gerso Fernandes önzetlen átadása után becsúszva lőtt az üres kapuba.

Krisztian Nemeth puts it into a wide-open net and #SportingKC takes a 2-0 lead!

Catch the action right now on FSKC+ and FSGO: https://t.co/OcnbJziwlm pic.twitter.com/Si8Vh3ccZv — FOX Sports Kansas City (@FSKansasCity) March 30, 2019

A magyar támadó a következő találatát 68. percben jegyezte, és ezúttal sem volt nehéz dolga, hiszen Johnny Russel centerezése után négy méterről kellett az üres kapuba passzolnia.

Two goals today for Nemo and #SportingKC now leads 5-0.

Catch the action on FSKC+ and FSGO. pic.twitter.com/MJy7XWMuLx — FOX Sports Kansas City (@FSKansasCity) March 30, 2019

Csapata hetedik, egyben utolsó gólját is Németh szerezte a 84. percben. A magyar válogatott támadónak ennél a helyzetnél volt a legnehezebb dolga, de először egy lövőcsellel bizonytalanította a vendégek kapusát, majd magabiztosan lőtt a hálóba.

Nemo gets the hat trick! #SportingKC has a 7-0 lead late in the second half.

Tune in now on FSKC+ and FSGO. #SKCvMTL pic.twitter.com/1CvMHONwtu — FOX Sports Kansas City (@FSKansasCity) March 30, 2019

Németh Krisztán fantasztikus formában van a 2019-es szezonban, az észak-amerikai Bajnokok Ligájában az ecuadori Enner Valenciával holtversenyben négy találattal vezeti góllövőlistát, és immár az MLS-ben is négy gól áll a neve mellett.

