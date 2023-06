VIDEÓ: Nehezményezték a csapat rossz formáját, bombákkal dobálták meg játékosaikat

A játékosokat a pályáról kellett kimenekíteni.

A Santos-Corinthians brazil első osztályú bajnokin fejezték ki nemtetszésüket a hazai drukkerek a csapat rossz formája miatt.

A labdarúgás velejárója, hogy a szurkolók olykor hangos füttykoncerttel vagy bekiabálásokkal fejezik ki érzelmüket, ha kedvenceik nem jó formában vannak, vagy az egyesületük teljesít várakozásaikon alul.

Azonban a Santos drukkerei igen messzire mentek véleményük kinyilvánításával. A Corinthians elleni bajnokin házi készítésű bombákat, tűzijátékokat és fáklyákat dobáltak be a játéktérre, amik akár súlyos sebeket is ejthettek volna a játékosokon. A Santos szimpatizánsai nem tudták elfogadni, hogy csapatuk nyolc meccses nyeretlenségi szériában vannak és a Corinthians ellen is kétgólos hátrányban kellett játszaniuk. A mérkőzést a 88. percben félbeszakította Leandro Pedro Vuaden játékvezető.

A CNN Brasil beszámolója alapján a hazai szurkolók nem akadályozták meg az ellenfél csapatának bejutását az öltözőbe, ők sértetlenül távoztak. A Santos játékosokat viszont hosszú percekig csak a pálya közepén lehetett tartani, mivel féltette őket a rendőrség, hogy testi épségük sérülne az öltözőbe menet. Végül a hivatásos személyek védőgyűrűt alkottak a labdarúgók köré, majd utat törve bemenekítették őket a stadion folyosójára.

A rendőrség végül nem engedte meg a játékvezetőnek, hogy folytassa a meccset, ők kezdték el feloszlatni a tömeget a stadionban, illetve őrizetbe venni egyes személyeket a nézőtérről.

A rendbontás itt még nem fejeződött be, a drukkerek a klub edzőközpontja elé vonultak és Andres Rueda klubelnök lemondását követelték.