Videó: Mahrez hatalmas szabadrúgásgólt lőtt a Chelsea-nek!

A Manchester City az FA Kupában is legyőzte a sérülésektől sújtott Chelsea-t.

Magabiztos győzelemmel jutott tovább az FA Kupa nyolcaddöntőjébe a Manchester City, miután hazai pályán 4-0ra felülmúlta Pep Guardiola legénysége a Chelsea-t. A találkozó első gólját egy bődületesen nagy szabadrúgásból Mahrez szerezte. A rutinos szélső 25 méterről lőtte ki Kepa kapujának bal felső sarkát.

A következő negyedórában lényegében el is döntötte a továbbjutás kérdését a City, Alvarez tizenegyesből, Foden pedig akcióból volt eredményes. A végeredményt Mahrez állította be a második játékrész végén, a 31 éves játékos ekkor tizenegyesből talált be.

Az FA Kupa vasárnapi játéknapja egy hatalmas meglepetést is tartogatott: az Aston Villa hazai pályán kapott ki 2-1-re a harmadosztályú Stevenage-től, ezzel búcsúzott a sorozattól.

