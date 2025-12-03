Videó: Lewandowski az égbe rúgta a büntetőjét, mégis nyert a Barcelona

A katalánoknak két év után sikerült hazai pályán legyőzniük a fővárosi csapatot, amely Alex Baena révén a 19. percben vezetést szerzett ugyan, de a házigazda Raphinha és Dani Olmo góljaival fordított, és elbírta Robert Lewandowski kihagyott tizenegyesét is. A végeredményt Ferran Torres állította be a 96. percben.
La Liga, 19. forduló:
FC Barcelona-Atlético Madrid 3-1 (1-1)
szerdán játsszák:
Athletic Bilbao-Real Madrid 19.00
A forduló többi mérkőzését január közepén játsszák.
