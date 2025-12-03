FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP
Videó: Lewandowski az égbe rúgta a büntetőjét, mégis nyert a Barcelona

A címvédő FC Barcelona hazai pályán 3-1-re legyőzte az Atlético Madridot a spanyol bajnokság 19. fordulójából előrehozott kedd esti mérkőzésén, és megerősítette első helyét a tabellán.

A katalánoknak két év után sikerült hazai pályán legyőzniük a fővárosi csapatot, amely Alex Baena révén a 19. percben vezetést szerzett ugyan, de a házigazda Raphinha és Dani Olmo góljaival fordított, és elbírta Robert Lewandowski kihagyott tizenegyesét is. A végeredményt Ferran Torres állította be a 96. percben.

La Liga, 19. forduló:

FC Barcelona-Atlético Madrid 3-1 (1-1)

szerdán játsszák:

Athletic Bilbao-Real Madrid 19.00

A forduló többi mérkőzését január közepén játsszák.


Forrás: MTI

