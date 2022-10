Videó: Kalmár góljával és gólpasszával nyert a DAC

Egyre jobb formába lendül Kalmár Zsolt, a 27 éves középpályásnak egy félidő is elég volt ahhoz, hogy betaláljon a Banska Bystrica hálójába.

Nem kezdődött jól a DAC számára a Bansky Bystrica elleni vasárnapi bajnoki. A vendég dunaszerdahelyiek a 39. percben hátrányba kerültek, amikor Fasko vette be Petras kapuját, de a DAC Andzouana révén még az első félidőben egyenlíteni tudott.

A második játékrészben pályára lépett Kalmár Zsolt is, akinek köszönhetően megfordította a találkozót a DAC. A 27 éves középpályás előbb egy rövid felszabadítást vágott a kapuba a 75. percben, majd 6 perccel később a ferencvárosi kölcsönjátékost, Gavricot hozta helyzetbe, aki be is állította az 1-3-as végeredményt.

Győzelmével a DAC a Fortuna Liga második helyén ál, 6 ponttal lemaradva az éllovas Slovantól. Kalmárnak ez volt a 4. gólja és 1. gólpassza a szlovák bajnokság 2022-2023-as kiírásában.

