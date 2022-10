Nem viselték jól a holland szurkolók az Arsenal győzelmét.

Az Arsenal Granit Xhaka 71. percben szerzett találatával 1-0-ra győzte le a PSV-t. Az Arsenal ezzel a sikerrel továbbra is hibátlan az Európa-ligában, 4 mérkőzéséből mind a négyet megnyerte, hét rúgott gólja mellett csupán egyet kapott.

Az Ágyúsok sikerét nem viselték jól a holland szurkolók, akik székeket tépkedtek fel, és pirotechnikai eszközökkel is megdobálták az angol nézőket. Az eset miatt UEFA-vizsgálat is indul, pénzbüntetésre és akár szektor- vagy stadionbezárásra is készülhetnek az eindhoveniek.

Az angol rendőrség az esetet követően két embert előállított.

