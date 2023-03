Videó: ezentúl Curtis vadiúj dalával ünnepli góljait az Újpest

A IV. kerületi rapper szerzeménye szól majd a Szusza Ferenc stadion hangszóróiból minden újpesti találat után.

Az Újpest és Curtis is saját Facebook oldalán jelentette be, hogy ezentúl a korábban a lila-fehéreknél is futballozó rapper dala szól majd a hazai csapat góljai után a Szusza Ferenc stadionban.

„Tudjuk, hogy a szezon elején bevezetett gólöröm zenénkkel nem voltatok teljesen kibékülve, ezért megkértük a lila-fehérek legautentikusabb előadóját, Curtist, hogy foglalja össze, hogy mit jelent egy ÚJPESTI GÓL. Íme az eredmény! – olvasható a fővárosi klub oldalán.

Az Újpesti gól című dal szövegét maga Curtis írta, míg zenéjét Vigh Arnolddal közösen szerezte.

