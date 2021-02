VIDEÓ: Conte beintett a Juve elnökének

A Juventus kiejtette az Intert az Olasz Kupából és ezt egy kicsit nehezen viselte Antonio Conte, aki korábban a torinóiak edzője is volt. A Juve 2–1-es összesítéssel jutott be a fináléba és a meccs utáni sajtótájékoztatón is beszólt az edző a zebrák vezetésének, de mint egy napvilágra került fénykép is bizonyítja, be is intett a hazai díszpáholynak.

„A negyedik bíró látta, hogy mi történt. A torinóiaknak udvariasabbnak kellene lenniük. Hogy mi történt a végén? Nincs kedvem erről beszélni. Mindenből lehet tanulni…”

Conte korábban 500-nál is több alkalommal szerepelt a Juventusban játékosként és öt bajnoki címet nyert. Aztán 2011-ben visszatért a klubhoz, de akkor már vezetőedzőként szolgálta az együttest és sorozatban három aranyat nyert.

De időközben Conte és az elnök Agnelli kapcsolata megromlott, aminek eredményeként 2014-ben véget is ért az együttműködés.

Az pedig csak olaj volt a tűzre, hogy a szakember 2019-ben az ősi rivális Inter vezetőedzője lett.

„Nekünk kellett volna továbbjutnunk, hiszen voltak lehetőségeink. A két csapat 180 percen keresztül harcolt. Az első meccsen elkövettünk néhány hibát, amelyekért megfizettünk. Próbáltunk a visszavágón gólt szerezni, mert azzal nehéz helyzetbe került volna a rivális, de sajnos nem sikerült. Eltökélten futballoztunk a visszavágón, de sajnos nem tudtuk megnyerni a találkozót. Sajnos voltak hibáink, amelyekből tanulni kell.”

