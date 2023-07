VIDEÓ: Annyira megörült Messinek a szurkoló, hogy arcon csókolta az argentint

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Professzionális karrierje során mindössze kétszer váltott klubot Lionel Messi: 2021-ben az FC Barcelonát hagyta el, míg két évvel később a Paris Saint-Germainból távozott - mindkét alkalommal ingyen. Az aktuális klub szurkolóinak így kuriózum, ha csapatukban játszik az argentin világbajnok.

Hol folytatja pályafutását Dusan Vlahovic? Marad a Juventusnál (1.35), a Bayern München szerződik (4.00), vagy a Real Madridhoz igazol (4.00)? (x)

Lionel Messit hivatalosan is bemutatták az Inter Miami csapatában. A 36 éves támadó már korábban nyilvánosságra hozta döntését, azonban csak a múlt héten került sor minden dokumentum aláírására. Az argentin érkezését az egész észak-amerikai első osztályú labdarúgó-bajnokság (MLS) is nagy figyelemmel kísérte, sőt a liga hivatalos Instagram oldalának leírásában már az alábbi felirat szerepel: "A történelem legjobbja itt játszik" (eredeti megjelenítésben: The 🐐 plays here).

A szurkolók is kiélvezik a helyzetet, hogy Messi mindenhol közös képet vállal és aláírásokat osztogat. Azonban arra az Inter Miami új tízese sem számított, hogy arcon fogják csókolni egy ilyen alkalommal.

Az alábbi videón jól látható, hogy Messi mindenkivel készít közös képet, mire az egyik szurkoló az arcára nyom egy puszit. Az argentin hirtelen fel sem tudta fogni a helyzetet, de pár másodperc múlva lesokkolva realizálta mi is történt vele.

Az egyik kommentelő szerint minden argentin így köszön egymásnak, habár ebben mi kételkedünk...