Videó: A Tottenham PL-címein élcelődött Vardy, mielőtt melegebb éghajlatra küldte Romerót

Spurs 0, Leicester 1 - jelezte a szurkolóknak a 37 esztendős egyszeres Premiel League győzetes.

Visszatért a Premier League-be a Leicester City, amely mindössze egy szezont töltött el a Championshipben. Jamie Vardy további egy évvel meghosszabbította szerződését, amelynek egyértelműen a Rókák örülhettek a legjobban. A Tottenham ellen pont az ő találata kellett ahhoz, hogy pontosztozkodás legyen a meccs végén, azonban most is sikerült új ellenségeket szereznie egy-egy gesztusával.



Az első játékrész 29. percében Pedro Porro szerezte meg a vezetést a Tottenham Hotspur számára, Jamie Vardynak viszont az 57. percben erre volt egy válasza.

A most 37 éves Vardy nem állt rendelkezésre a Leicester City előszezonjában, mivel sérüléssel bajlódott. A felkészülési időszak nagy részében hiányzott, és mindössze csak négy edzésen volt túl. Azonban a szezonnyitó előtt pár nappal, a csatárhiány miatt, Vardy jelezte az új vezetőedzőnek, Steve Coopernek, hogy rendelkezésre áll, ami hatalmas lendületet adott a csapatnak.

A második játékrészben egy közeli fejesgóllal megszerezte az egyenlítő találatot, ami egyben a 138. Premier League-gólja volt. A félidőben elfogyasztott Red Bulltól feltüzelve az egykori angol válogatott hihetetlen munkát végzett, majd a 78. percben Stephy Mavididi váltotta.

Az egykori Fleetwood Town játékos szájáról leolvasható volt, amint azt mondta Cristian Romerónak, hogy 'B***d meg', miközben elhagyta a játékteret.

Emellett boldogan hergelte az idegenbeli szurkolókat is, emlékeztetve őket arra, hogy még soha nem nyerték meg a Premier League-et, és arra is, hogy ő is hozzásegítette a Leicester City-t a bajnoki címhez a 2015/16-os szezonban, megelőzve az észak-londoni együttest.