Videó: A Ferencváros-Újpest találkozón élesített távirányítós füstbomba miatt feljelentést tettek a rendőrök

Az ügyben eljárás indult.

Drámai végjátékban, a rendes játékidő hosszabbításának második percében döntötte el a Ferencváros-Újpest rangadó sorsát Kehinde az előbbi javára. Azonban nem csak a pályán, hanem a nézőtéren is parázs volt a hangulat.

A második félidő elején robbant egy füstbomba a Groupama Aréna vendégszektorában. Mint utólag kiderült ez nem az Újpest-szimpatizánsok indították be, hanem egy távirányítóval aktiválta egy ferencvárosi drukker. Az ügyben eljárás indult - írta meg a 444.

A BRFK a 444 megkeresésére az alábbi választ küldte:

„A rendelkezésre álló adatok szerint a 2024. augusztus 17-én a Budapest, IX. kerületi Groupama Arénában megtartott labdarúgó-mérkőzésen, a vendég szurkolók nézőtere alatt 19 óra 40 perc körül egy ismeretlen személy bekapcsolt egy pirotechnikai terméket. A rendezvényt biztosító rendőrök az esettel kapcsolatban szabálysértési feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen.”

Egy rendező szeme láttára hozta működésbe egy fradista, méghozzá úgy, hogy a távirányítóba az ACAB (all cops are bastards, azaz minden zsaru barom) kódot ütötte be. Az esetről felvétel is készült.