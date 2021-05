Vida Máté nem DAC-ol tovább

A szezon végén távozik a szlovák élvonalban szereplő Dunaszerdahelytől Vida Máté, az együttes hatszoros magyar válogatott középpályása.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A játékos ezt az M1 aktuális csatorna érdeklődésére erősítette meg, hozzátéve, hogy magyar és külföldi ajánlatai is vannak.

A 25 éves futballista tavaly nyáron súlyos térdsérülést szenvedett, és mint mondta, a felépülésében elsősorban az motiválta, hogy a nemzeti csapat márciusi összetartásán már ott lehessen, így esélye nyíljon bekerülni a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságra készülő keretbe. Januárban azonban túlságosan gyorsan próbált visszatérni, ezért újra pihenőre kényszerült. Várhatóan csak a bajnokság utolsó hazai mérkőzésén léphet pályára.

Vida Máté jelezte, nem hosszabbítja meg a szezon végén lejáró szerződését, klubválasztásában pedig nem az anyagi, sokkal inkább az emberi szempontok fognak szerepet játszani. Hozzátette, egy évvel ezelőtt még nem jött volna szóba magyar klub, a jelenlegi körülmények között azonban most ez is egy lehetőség. Megjegyezte, Marco Rossi szövetségi kapitánnyal is beszélt, az olasz szakember pedig felvázolt neki egy lehetséges utat.

Az Európa-bajnoksággal kapcsolatban úgy vélekedett, nincs esély arra, hogy ott legyen a magyar csapatban, amely a címvédő portugálok mellett a világbajnok franciákkal és a németekkel mérkőzik meg a csoportkörben.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Real Madrid elleni Chelsea siker jól fizet az Unibeten (2,23).