Victor Osimhen: A Napoli úgy bánt velem, mint egy kutyával

Victor Osimhen élesen bírálta korábbi klubját, a SSC Napolit, mondván: „úgy bántak velem, mint egy kutyával”. A nigériai válogatott támadó kulcsszerepet játszott a 2023-as bajnoki cím megszerzésében, ám egy – a klub hivatalos közösségi felületein megjelent – rasszista felhangokat sem nélkülöző videó végleg elmérgesítette a viszonyt a két fél között.

A 27 éves csatár elárulta, hogy 2024 nyarán az új vezetőedző, Antonio Conte szerette volna maradásra bírni, ám ő addigra már eldöntötte, hogy távozik a Napolitól. A Juventus megtett mindent azért, hogy Olaszországban tartsa.

„Akár két másik top Serie A-klubban is játszhatnék most. Giuntoli még a Galatasaray-jal folytatott tárgyalások előtt hívott, hogy Juventushoz vigyen. Beszéltem is a klub néhány emberével, érezhető volt az érdeklődés, de tudtam, hogy ő (Aurelio De Laurentiis) nem fog elengedni. Amikor a Juventus hív, minden körülménytől függetlenül leülsz tárgyalni” – nyilatkozta Osimhen a Gazzetta dello Sportnak.

Kapcsolata a Napoli elnökével, Aurelio De Laurentiisszel addigra teljesen megromlott, mire létrejött az első kölcsönmegállapodás a törökökkel. Osimhen a 2022–23-as idényben 31 gólt szerzett minden sorozatot figyelembe véve, és gólkirály lett a Serie A-ban, ám a következő szezon elején minden megváltozott.

2023 szeptemberében a Napoli hivatalos TikTok-csatornáján gúnyos hangvételű videót tett közzé, miután Osimhen büntetőt hibázott a Bologna ellen. A bejegyzés komoly felháborodást váltott ki, a játékos pedig ekkor kezdett komolyan elgondolkodni a távozáson.

„Sajnálom a szurkolókat, mert eddig nem beszéltem arról, mi történt. Néhányan még a házamhoz is eljöttek magyarázatot kérni. Azt kértem tőlük, képzeljék magukat az én helyembe. Amikor a Napoli kirakta azt a TikTok-videót, bennem valami eltört.

Bárki kihagyhat egy tizenegyest, bárkit ki lehet figurázni emiatt. De a Napoli csak velem tette ezt, ráadásul bizonyos utalásokkal. Rasszista sértések értek, és meghoztam a döntést: menni akartam. Letöröltem az Instagramról a csapattal kapcsolatos képeimet, ők pedig ezt kihasználva a szurkolókat ellenem fordították. Pedig az én lányom inkább nápolyi, mint nigériai.

Senki sem kért nyilvánosan bocsánatot a történtekért. A híres videó után Edoardo De Laurentiis többször is hívott, ennyi. Közben olyan pletykák terjedtek, hogy elkések az edzésekről, és összevesztem a csapattársaimmal – ezek mind hazugságok. Sajnálom a szurkolókat, de megértem és tisztelem őket: ők a klubot támogatják mindenek felett. Számukra a Napoli az első.”

„Volt egy megállapodásunk, amely szerint a következő nyáron távozhatok, de ezt a másik fél nem tartotta be maradéktalanul. Úgy bántak velem, mint egy kutyával. Menj ide, menj oda, csináld ezt, csináld azt. Rengeteget dolgoztam azért, hogy felépítsem a karrieremet, és nem fogadhattam el ezt a bánásmódot. Nem vagyok bábu” – fogalmazott a nigériai csatár.

A 27 éves támadót az új vezetőedző, Antonio Conte sem tudta maradásra bírni, pedig a szakember kifejezetten számolt volna vele.

„Persze hogy beszéltünk, még ha voltak is, akik azt állították, nem akart engem. Most komolyan? Melyik edző ne akart volna engem abban a helyzetben? Amint megérkezett, Conte behívott az irodájába, és azt mondta, tud a kialakult helyzetről, de mindennek ellenére szeretné, ha maradnék.

Azt feleltem, szívesen dolgoznék vele, de addigra már meghoztam a döntésemet: nem akartam tovább olyan helyen dolgozni, ahol nem érzem jól magam.”

