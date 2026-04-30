Megállapodás a kapussal

A La Gazzetta dello Sport hírei szerint az Inter “mindenben megegyezett" Vicarioval, a játékos és a klub megállapodást kötöttek a szerződés időtartamáról és a jövőbeli fizetésről.

A milánói klub már hosszú ideje érdeklődik a Tottenham Hotspur játékosa iránt, aki a jelenlegi első számú kapus, Yann Sommer utódja lehet. A svájci szerződése a szezon végén lejár, és várhatóan nem fog hosszabbítani.

Azonban hiába mondott igent Vicario az Inter ajánlatára, az olasz klubnak még két fontos részletet kell tisztáznia, mielőtt leigazolja a Spurs kapusát.

Eladási kényszer a Tottenhamnél?

A következő lépés az Inter előtt, hogy megegyezzen a Tottenhammel az átigazolási díjról. Vicario két éve csatlakozott a londoni klubhoz, a szerződése pedig 2028-ig érvényes, így nincs közvetlen nyomás a Spursön, hogy eladják első számú kapusukat.

Az olasz sajtó az elmúlt hetekben 15-20 millió euró körüli összegről számolt be, de az Internek segítségére lehet a Tottenham esetleges kiesése is, amely Vicario eladására sürgetné az angol csapatot. A Spurs jelenleg a kiesési zónában van, két ponttal lemaradva a biztonságot jelentő helyektől, négy fordulóval a bajnokság vége előtt.

Emellett az Internek döntést kell hoznia arról is, mi legyen a Josep Martínez sorsa, aki az elmúlt két szezonban főként a veterán Sommer cseréjeként szolgált. Martínez kevés játéklehetőséget kapott, azonban így is remek teljesítményre volt képes.

A 27 éves spanyol kapus a hírek szerint a következő szezonban többet szeretne játszani, így Vicario leigazolása esetén kérdésessé válna a jövője az Internél.

Forrás: The Sun

