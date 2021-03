Vezetőedző lesz Simeone korábbi jobbkeze

Diego Simeone honfitársa és korábbi segédedzője, aki kilenc éven át kísérte útján az argentint, most visszatér hazájába és vezetőedzőként fog tevékenykedni.

Az 51 éves Germán Burgos 2011 óta edzősködött, de mindig csak a jobbkeze volt valakinek, most először vállal nagyobb felelősséget. Nem is akárhol, Messi ifiklubjánál, Maradona egykori átmeneti klubjában, a Newell's Old Boysnál vállal munkát.

Burgos korábban profi kapus volt, az 1990-es években a Ferro és a River Plate, valamint később a Mallorca és az Atletico csapataiban is megfordult. Első mérkőzését kedden, az Union de Sante Fe ellen abszolválja.

Másodedzői karrierjét fél-fél éven keresztül az olasz Cataniánál és az argentin Racing Clubnál gyakorolta, ezután került át az Atletico Madrid alkalmazásába, ahol 2020. augusztus 21-éig tevékenykedett.

