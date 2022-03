Veszélyben a Chelsea BL-szereplése is!

Az elmúlt években nem nagyon gondoltuk volna, hogy a Chelsea azért kerül bajba, mert nincs pénze. Márpedig úgy tűnik, hogy a londoni klubot sikerült ellehetetlenítenie a politikának. Emlékezetes, hogy Roman Abramovics tulajdonos számláit zárolta az angol kormány az orosz-ukrán háború miatt. Ez egyben azt is jelentette, hogy az orosz pénzember nem tudja eladni a klubot – csak abban az esetben, ha ezt úgy teszi, hogy nem származik belőle anyagi haszna –, sőt jegyet sem adhatnak el és szerződéseket sem köthetnek.

És ennél most nagyobb baj is van: a csapat nem tud elmennie a Lille elleni BL-mérkőzésre, mert nem tud tankolni a buszba, ugyanis nincs érvényes bankkártyája. A hírek szerint a kékek járműve ott is ragadt egy benzinkútnál, mert a tankolás után a sofőr nem tudott fizetni, mivel letiltották a klub összes bankkártyáját.

Jelen helyzetben egyre nagyobb a veszélye annak, hogy a BL-címvédő nem tudja befejezni a szezont. Ha csak a kormány által szabott szigorú feltételek mellett nem sikerül értékesíteni a klubot.