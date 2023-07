Verrattira vetett szemet az Atletico

Fogadj 20-szoros szorzóval a Klaksvík–Ferencváros BL-mérkőzésre, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A Marca információi szerint Diego Simeone tárt karokkal fogadná.

A 30 éves középpályás állítólag szívesen távozna Franciaországból, jó esély van arra, hogy ez idén nyáron meg is történik. Már José Mourinho Romája is eljátszott a gondolattal, hogy hazacsábítsa a középpályást, de az előző hónapban egy szaúdi klub is bejelentkezett egy búsás ajánlattal.



A Marca információi szerint Diego Simeone mindenképpen szeretné megerősíteni az Atletico középpályáját, és Verratti a top célpont. A játékosnak 2026-ig szól a szerződése a párizsiakkal, így nagy összeget kell letennie annak, aki el szeretné vinni őt.



Verratti tavaly 38 mérkőzésen 2984 percet játszott a PSG-ben,