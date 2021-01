Vérfrissítés Dortmundban? Több, mint tíz játékos távozhat

A német Sport1 szerint jelentős átalakításon eshet át a csapata - állítólag meg lesz változtatva a csapat "DNS"-e, ezért akár 12 játékos is elhagyhatja a sárga-feketéket. Azok maradhatnak, akik küzdenek és ezt akarást a pályán is megtestesítik.

10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás csak a Goal olvasóinak az Unibeten! Kattints, regisztrálj és játssz kockázatmentesen!

Állítólag Jadon Sancho is a távozók között lehet - az ő esetében a magas ár és a pandémia általi pénzügyi veszteségek is komoly szerepet játszanak a BVB számára. Ha a BL-selejtezőt sem érik el a dortmundiak, akkor egy másik meghatározó játékos is távozhat: a BILD szerint egy megfelelő ajánlat esetén Raphael Guerreiro vagy Giovanni Reyna távozása elé sem gördítenének akadályt. Haaland távozása azonban a hírek szerint egyelőre kizárt dolog.

A cikk lejjebb folytatódik

Több csapat

Piszczek és Schmelzer szerződése lejár, ők valószínűleg biztosan távoznak, de Hitz kapus és Passlack kontraktusa is hatályát veszíti a nyáron. Mahmoud Dahoud játékjogát szinte biztosan eladják, de a 2022-ig elkötelezett Akanji, Witsel, Delaney, Raschl számára sincs sok jövő a Ruhr-vidéken. Meuniernek és Bürkinek is bizonyítania kell.

Lehetséges érkezőként beszélnek a mönchengladbachi Florian Neuhausról, a citys Jayden Braafról, valamint az olasz Sassouloban játszó Manuel Locatelliről is.