Velük erősítheti meg az új edző a Chelsea-t

Több honfitársát is a Stamford Bridge-re csábítaná az argentin edző.

Miután megszületett az egyezség arról, hogy a következő szezontól Mauricio Pochettino veszi át a Chelsea irányítását, a szigetországi sajtó már azt találgatja, hogy milyen változások várhatóak nyáron a londoni "kékeknél".

A Daily Mail információi szerint a Chelsea új menedzsere, Mauricio Pochettino több, friss világbajnok honfitársát is szívesen látná új csapatánál. A forrás úgy értesült, hogy Lautaro Martínez (Inter), Emiliano Martínez (Aston Villa) és a Liverpool által is komolyan kiszemelt Alexis Mac Allister (Brighton) leigazolása is napirendre kerülhet, de a West Ham United felkapott középpályása, Declan Rice megszerzése ugyancsak szóba került.

A hírek szerint az új kormányos újra megadná a lehetőséget az idei szezont az Internél kölcsönben töltő Romelu Lukakunak a bizonyításra.

A várakozások szerint Pochettinóval együtt Jesus Perez segédedző és az argentin tréner teljes stábja csatlakozna a Chelsea-hez, így Pochettino fia, Sebastián és kapusedzője, Toni Jimenez, valamint Miguel D'Agostino asszisztens is.

A Chelsea jelenleg csak 11. helyen áll az angol bajnokságban és a következő szezonban nem fog nemzetközi kupákban részt venni, csak a PL-re és az angol kupasorozatokra kell majd koncentrálnia.

