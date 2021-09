Vélemény: Dárdai Pálnak el kell hagynia a Herthát!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A magyar szakember idén télen immár másodszor kapta meg a bizalmat, hogy irányítsa az egykor szebb napokat látott berlini kék-fehér együttest a Bundesligában. Amikor még a pécsi születésű játékos is futballozott az együttesben, akkor Király Gábor és persze többek társaságában még a Bajnokok Ligájában is szerepelt a klub, de ma már az is nagy ajándék, ha sikerül megúszni a kiesést.

Hat évvel ezelőtt is ennek a nem túl magasztos célnak az eléréséért nevezték ki Dárdai Pált Berlinben és idén is. A helyzet ugyanakkor most nem jó. A csapat éppen nincs kieső helyen, de csak két ponttal áll a keserű jövővel kecsegtető zóna előtt és a legtöbb gólt kapta az egész mezőnyben. Ha ez így megy tovább, akkor Dárdai Pált felállítják a kispadról, ami akár a hétvégén is megtörténhet, hiszen a Freiburg ellen sem a Hertha az esélyes, még akkor sem, ha Berlinben rendezik a meccset. Márpedig, ha a kék-fehérek nem nyernek, akkor jöhet a váltás, aminek Dárdai Pál maga is megágyazott alaposan. Emlékezetes, hogy a szakember kifakadt, amikor a csapata kapott egy ötöst a Bayern Münchentől. Akkor arról beszélt: tudja, hogy a klub nagy edzőt akar, márpedig ő nem az és szívesen átadja a helyét.

Ha Dárdai Pálnak felmondanak a berlini első csapatnál, akkor akár azonnal visszakerülhet a klub utánpótlásába, ami azt is jelentheti, hogy véget ér a felnőtt edzői pályafutása. Nem lesz más, mint a berliniek Szurgent Lajosa, aki már minden volt a Honvédnál és rendszeresen odaültették a kispesti kispadra, amikor éppen nem volt kéznél nevesebb edző. Ez a sors várhat Dárdai Pálra is. Ha pozitívan akarunk hozzáállni, akkor ő lesz a berlini Jolly Joker, ha kicsit sötétebben vizsgáljuk a világot, akkor amolyan edzőpótlék lesz a klubnál.

Persze magyar szövetségi kapitány lényegében bármikor lehet, ha Marco Rossi egyszer távozik, de az olasz szakembernek hosszútávú szerződése van a szövetséggel. Szóval ez a kapu egy ideig biztosan zárva marad Dárdai Pál előtt.

A szakembernek amúgy is el kellene hagynia Berlint. Már csak azért is, mert Csank János korábban nagyon bölcsen fogalmazta meg azt, hogy akkor válik valaki igazán edzővé, ha egyszer rendesen kirúgják. Dárdai Pált még sosem küldték el úgy igazából, hiszen csak visszament az utánpótlásba, aztán újra előkerült, majd most megint visszakerülhet a gyerekekhez.

Pedig mindenkinek jót tenne, ha megmutatná a tudását Stuttgartban, Freiburgban, Hamburgban, vagy éppen Frankfurtban, de akár a Fehérvárnál, a Ferencvárosnál, esetleg Újpesten.

Persze igazából bárhol, csak ne Berlinben!

Ha nem vált, akkor sosem derül ki igazán Dárdai Pálról, hogy milyen edző. Olyan, mint amilyennek gondoljuk (gondolni szeretnénk), vagyis a legjobbak közé tartozó, vagy olyan, mint Szurgent Lajos, aki a világ egyik legrendesebb embere és akár még most is leülne a kispesti padra, ha azt kívánná tőle a klub.

