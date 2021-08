Vélemény: a Barcelona a fegyver, Messi a töltény

A hatszoros aranylabdás nem írta alá az új szerződését a katalánoknál, így továbbra sincs klubja. A helyzet azonban nagyon bonyolult.

Huszonegy év után távozhat Lionel Messi a Barcelonától. Benne volt a levegőben, de azért mindenkit váratlanul ért a hír, hogy a futball történetének egyik legnagyobb zsenijét nem tudja megtartani a klub. Ugyanakkor a katalánok egyértelműen kommunikálnak: a Barca és a játékos mindenben megegyezett, de a (hülye) liga szabályai miatt mégsem tudják aláírni a szerződést.

A spanyol liga korábban bevezetett egy fizetési limitet, vagyis határt szabott a klubok bérköltségének. Márpedig ebbe nem fér bele az összes világsztár, valamint Messi havi jussa. Korábban a klubnál megpróbálták elérni, hogy az érvényes szerződéssel rendelkező futballisták engedjenek a fizetésükből, de Griezmann, Coutinho és a többiek csendben kuncogtak egy sort, majd jelezték, hogy ők a jövőben is azt kérik, ami a papíron van.

A hírek szerint egyedül Lionel Messi engedett a fizetési igényeiből – ebből is látszik, hogy mennyivel nagyobb játékos, mint az említettek és mennyivel keresett többet az elmúlt években, mint bárki más –, de ez is kevés volt. Csütörtök este a Barcelona bejelentette, hogy megegyezett ugyan a játékossal, de a liga szabályai nem teszik lehetővé, hogy megtartsa a hatszoros aranylabdást. Lássuk be amúgy, ez az egész már a játszma része, mert ha tudom, hogy csak 100 forintot fizethetek valakiért, akkor nem állapodok meg vele 110 forintban, mert semmi értelme, úgysem fizethetem ki neki.

Vagyis Joan Laporta és a Barca vezérkara zseniálisan tolja át a felelősséget a Ligára, márpedig ennek örülnek az összes csapatnál, mert egészen kemény nyomásgyakorlás következik a spanyol labdarúgás vezetőire. A katalánok egyértelműen a szövetséget teszik felelőssé Messi elveszítése miatt. Vélhetően az argentin nem Spanyolországban folytatja a pályafutását, hiszen a Real Madridba nem menne, a Sevilla, a Villarreal és a társaik meg úgysem tudják megfizetni. És az Atlético? – tehetnénk fel a kérdést. A matracosok Messi nélkül is megnyerték az előző bajnokságot.

Szóval a Liga miatt a spanyol liga Cristiano Ronaldo után kénytelen lemondani Lionel Messiről is. Annak idején, amikor a portugál távozott, akkor a tévék közvetítési díjai azonnal zuhanni kezdtek, vagyis kevesebbet fizettek a csatornák a meccsekért, mert veszített az értékéből a bajnokság. Ha Messi is lelép, akkor ez az összeg tovább eshet és ez bizony a Barcelonától, a Reálon és az Atléticón át egészen a Cádizig, mindenkit érint, hiszen az összes klubnak csökkennek majd a központi bevételei. Vagyis elemi érdeke minden csapatnak, hogy Messi Spanyolországban maradjon. Sőt az igazi az lenne, ha Cristiano Ronaldo is visszatérne, de erre éppen a fizetési limit miatt semmi esély.

A Barcelona kommunikációjának köszönhetően – még az is lehet, hogy minden hájjal megkent Laportáék igazat mondanak – az összes klub nekiugrik majd a Ligának. És ez még akkor is igaz, ha a testület a napokban bejelentette: amolyan covid kompenzációként 2,7 milliárd eurót oszt szét a spanyol csapatok között, hiszen ma már vélelmezhetjük, ezzel csak előre menekültek, mert sejtették (tudták!), hogy a Barcának nem lesz lehetősége arra, hogy megtartsa a klasszist. Az persze nagyon jó dolog, hogy pénzt kapnak a klubok, de ettől még Messi lelép és a Real Madrid sem tudja megvenni Mbappét, vagy Ronaldót mert a egyikük sem akar gombokért futballozni.

Szóval a spanyol klubok most várnak és együtt szomorkodnak a Barcelonával. Közben pedig megtöltötték a pisztolyt, mert most a Barca a fegyver és Messi a töltény. A célpont pedig maga, a liga. A kérdés csak az, hogy mennyire lesz pontos a lövés.

No meg az, hogy ezt a jelenlegi bizonytalan állapotot, hogy élik meg Angliában, Franciaországban és Olaszországban. Mert abban azért biztosak lehetünk, hogy a Manchester City menedzsere Pep Guardiola már felhívta régi barátját Lionel Messit. Talán még arra is emlékeztette, hogy mennyi mindent nyertek együtt, de vélhetően még a végtelenül rendelkezésre álló pénz is szóba került. Aztán talán még a PSG vezetői is jelentkeztek már Messinél és emlékeztették rá, hogy náluk is tele van a kassza, ráadásul Neymar is nagyon várja régi barátját az Eiffel-torony árnyékában. És az olaszok? Ott talán még a liga is adna némi pénzt azért, hogy az Inter szerződtesse Messit, így ismét egy bajnokságban szerepelne az argentin és Ronaldo.

